Пять гномов съели все запасы конфет. Первый гном съел 100 граммов конфет и одну пятую часть оставшихся конфет. Второй гном съел 200 граммов конфет и одну четвертую часть оставшихся конфет. Третий гном съел 300 граммов конфет и ...

Математика

Пять гномов съели все запасы конфет. Первый гном съел 100 граммов конфет и одну пятую часть оставшихся конфет. Второй гном съел 200 граммов конфет и одну четвертую часть оставшихся конфет. Третий гном съел 300 граммов конфет и одну третью часть оставшихся конфет. Четвертый гном съел 400 граммов конфет и половину оставшихся конфет. Пятый гном съел 500 граммов конфет. На сколько граммов первый гном съел больше конфет, чем пятый?

Автор: Гость