Пять гномов съели все запасы конфет. Первый гном съел 100 граммов конфет и одну пятую часть оставшихся конфет. Второй гном съел 200 граммов конфет и одну четвертую часть оставшихся конфет. Третий гном съел 300 граммов конфет и ...
Математика
Пять гномов съели все запасы конфет. Первый гном съел 100 граммов конфет и одну пятую часть оставшихся конфет. Второй гном съел 200 граммов конфет и одну четвертую часть оставшихся конфет. Третий гном съел 300 граммов конфет и одну третью часть оставшихся конфет. Четвертый гном съел 400 граммов конфет и половину оставшихся конфет. Пятый гном съел 500 граммов конфет. На сколько граммов первый гном съел больше конфет, чем пятый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я без особых объяснений напишу 5 гном съел 500 грамм конфет 4 гном съел 500+400 = 900 грамм 3 гном съел 1/2(500+900)+300 = 1000 грамм 2 гном съел 1/3(500+900+1000)+200 = 1000 грамм 1 гном съел 1/4(500+900+1000+1000)+100 = 950 грамм 950 - 500 = 450 Ответ: на 450 грамм
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