"Надо" самостоятельная часть речи или служебная
Русский язык
"Надо" самостоятельная часть речи или служебная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо - это самостоятельная часть речи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Расположите в правильном порядке этапы возникновения жизни по теории А.И. Опарина: 1-концентрирование веществ 2-абиогенный синтез органических ...
Английский язык
Выберите подходящий способ выражения будущего времени. 1) My parents ____________ us next week. a) are going to visit b) will visit c) are...
Математика