Подробное описание культуры стран Европы 16-17 века. 10 балов

Гость: Гость:

XVII в. — значительный этап в истории западноевропейской культуры, пора дальнейшего роста и укрепления национальных государств Европы, время коренных экономических сдвигов и социальных столкновений, время обострения противоречий умирающего феодализма и нарождающегося капиталистического строя, обретения национального самосознания народных масс. Политическое и экономическое развитие европейских стран неравнозначно. В Голландии и Англии — победа буржуазных революций; во Франции и Испании — победа абсолютизма, в Италии и Германии — мелко державный деспотизм. Дворянство и буржуазия боролись за политическое господство, и в этой борьбе движущей силой были народные массы. Наука Экономические потребности, расширение мануфактурной промышленности, торговли способствовали бурному подъему точных и естественных наук. В XVII в. завершился переход от поэтически-целостного восприятия мира к собственнонаучным методам познания действительности. Девизом эпохи можно назвать слова Джордано Бруно, сказанные на ее пороге: «Единственным авторитетом должны быть разум и свободное исследование Это было время великих открытий Галилея, Кеплера, Ньютона, Лейбница, Гюйгенса в математике, астрономии и различных областях физики, замечательных достижений научной мысли, заложивших основы последующего развития этих отраслей знания. Философия Развитие точных и естественных наук непосредственно послужило толчком для мощного скачка философской мысли. Философия развивалась в тесной связи с науками. Воззрения Бэкона, Гоббса, Локка в Англии, Декарта во Франции, Спинозы в Голландии имели огромное значение в утверждении материализма и формировании передовых общественных идей, в борьбе с идеалистическими течениями и церковной реакцией. Литература Художественную литературу XVII в. отличает широкий охват действительности и многообразие жанровых форм: высокая трагедия и роман, бытовая комедия и новелла, эпическая драма и лирический сюжет, ода и сатира — в каждом из этих жанров были созданы непреходящие художественные ценности. Начало века связано с именами Шекспира и Сервантеса. Корифеи литературы следующего поколения — это Мильтон в Англии, Кальдерой в Испании и великие французские драматурги Корнель, Расин и Мольер. Музыка XVII в. — это период постепенного освобождения музыки от культовых форм и широкого проникновения в нее светских элементов. Это время зарождения и формирования новых музыкальных жанров: оперы, оратории, инструментальной музыки, — и разработки соответствующих им художественных средств. Изобразительное искусство. В соответствии со сложением национальных государств в Западной Европе складываются национальные художественные школы. В Англии пуританское движение не благоприятствовало развитию изобразительного искусства. В Германии после поражения крестьянских революций практически на два века наступает застой в художественной жизни. Италия, несмотря на раздробленность, благодаря сильным художественным традициям Возрождения продолжает оставаться ведущим, а вернее одним из ведущих Европейских государств в области художественной культуры. Высшие достижения западноевропейского искусства XVII в. связаны с искусством Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции. Можно говорить о национальных особенностях искусства каждой из стран, и в то же время о взаимной общности, позволяющей считать XVII столетие определенным целостным этапом в история западноевропейского искусства.