Атом элемента содержит 5 валентных электронов, которые все расположены на внешнем электронном слое. Напишите формулу внешнего срлеобразующего оксида этого элемента.

Химия
Атом элемента содержит 5 валентных электронов, которые все расположены на внешнем электронном слое. Напишите формулу внешнего срлеобразующего оксида этого элемента.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 валентных электронов имеют атомы V группы A подгруппы N2O5  P2O5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Внимательно прочитайте предложения. Если приглядеться, то буквы нескольких подряд идущих слов образуют термины, связанные с информатикой и компью...
Ответить
Русский язык
Проект слова тетрадь тоисть полная энциклопедия слова "тетрадь" найдите скиньте умоляю срочно
Ответить
Литература
Придумайте конец к повести А.С.Пушкина "Барышня-Крестьянка".
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста по английскому Задать 4 типа вопроса к предложению. This information is top secret.
Ответить
Алгебра
Решите плиз равтра КР-ка. СРОЧНО 1 и 2 вариант!!! Условие на изображениях.ниже.
Ответить