Атом элемента содержит 5 валентных электронов, которые все расположены на внешнем электронном слое. Напишите формулу внешнего срлеобразующего оксида этого элемента.
Химия
Атом элемента содержит 5 валентных электронов, которые все расположены на внешнем электронном слое. Напишите формулу внешнего срлеобразующего оксида этого элемента.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 валентных электронов имеют атомы V группы A подгруппы N2O5 P2O5
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