Проект слова тетрадь тоисть полная энциклопедия слова "тетрадь" найдите скиньте умоляю срочно

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Проект слова тетрадь тоисть полная энциклопедия слова "тетрадь" найдите скиньте умоляю срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12. В небольшом, но просторном зале... Не со словом пишется слитно. 13. Вскоре птицы совсем замолкли, кроме одной, которая наперекор всем... Оба слова пишутся слитно.
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