Решите плиз равтра КР-ка. СРОЧНО 1 и 2 вариант!!! Условие на изображениях.ниже.

Алгебра
Решите плиз равтра КР-ка. СРОЧНО 1 и 2 вариант!!! Условие на изображениях.ниже.
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Гость:
Удачи на контрольной работе!!!!!!!!!!!!!!!
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