Перечислите основные средства используемые в процессе физического воспитания

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Перечислите основные средства используемые в процессе физического воспитания
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Питания , сон , одним словом режим )
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