Краткое содежание рассказа побег (Станюкеевич)

Гость: Гость:

Мальчик, сын крупного морского военачальника, очень хороший, добрый и честный парнишка подружился с арестантами, работавшими в отцовском саду. Жалел этих людей, проникся их рассказами о реальной жизни народа в России того времени. И однажды помог бежать одному из арестантов, рискуя собственной судьбой, а, может, даже и жизнью.