Расположите в правильном порядке этапы возникновения жизни по теории А.И. Опарина: 1-концентрирование веществ 2-абиогенный синтез органических веществ 3-Земля –газопылевое облако 4-раскаленная планета 5-охлаждение планеты
Биология
Расположите в правильном порядке этапы возникновения жизни по теории А.И. Опарина: 1-концентрирование веществ 2-абиогенный синтез органических веществ 3-Земля –газопылевое облако 4-раскаленная планета 5-охлаждение планеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3>4>5>1>2 по моему правильно так
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