Решите номер 13. Есть вложение.

Алгебра
Решите номер 13. Есть вложение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = s' v(t) = 3t^2 - 4t v(2) = 3*4-4*4=-4
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