Задание N4 подберите к глаголам однокоренные имена существительные и проверьте безударные гласные в корне слова. Мот...вировать Зав...нтить пок...рмить б...жать р...птать оц...енить выч...слить уд...вить выцв...сти по...

Русский язык

Задание N4 подберите к глаголам однокоренные имена существительные и проверьте безударные гласные в корне слова. Мот...вировать Зав...нтить пок...рмить б...жать р...птать оц...енить выч...слить уд...вить выцв...сти погл...щать пог...стить просл...дить приз...мляться сп...шить л...пить подк...рмить задр...жать разл...чать Пор...дниться тр...петать заскр...петь сож...алеть разм...стить бл...снуть запр...щать утр...сать по...виться пров...рять пок...рмить растр...сти сбл...жаться угр...жать м...тить прозв...нить ан...лизировать б...зироваться

Автор: Гость