Придумайте викторину из 10 вопросов по рассказу Владислав Крапивин «Валькины др??зья и паруса»

Гость: Гость:

1) Имена главных героев рассказа. 2) О чем рассказ? 3) С какой надписью была черная ленточка? 4) Как называется начало рассказа? 5) Ребята там говорили: "Честное....". 6) Как называлось молодежное кафе? 7) Что любил делать Игорь? 8) Что такое обелиск в рассказе? 9) Чем интересовался Журка? 10) Почему так называется рассказ?