Придумайте викторину из 10 вопросов по рассказу Владислав Крапивин «Валькины др??зья и паруса»

Литература
Придумайте викторину из 10 вопросов по рассказу Владислав Крапивин «Валькины др??зья и паруса»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Имена главных героев рассказа. 2) О чем рассказ? 3) С какой надписью была  черная ленточка? 4) Как называется начало рассказа? 5) Ребята там говорили: "Честное....". 6) Как называлось молодежное кафе? 7) Что любил делать Игорь? 8) Что такое обелиск в рассказе? 9) Чем интересовался Журка? 10) Почему так называется рассказ?
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