Написать небольшое сочинение про свою семью 3 класс

Гость: Гость:

Моя семья состоит из 4 человек:я, мама, папа и мой старший брат. у нас как и у любой семьи есть свои семейные традиции и увлечения. например, мой папа любит рыбалку. и каждую субботу мы ездим к речке чтобы поймать там рыбы. когда мы возвращаемся домой, то отдам рыбу старому коту который живёт у нас во дворе. мой брат любит компьютерные игры. поэтому каждый вечер мы уделяем достаточно много времени для того чтобы поиграть на компьютере. мама любит играть на фортепиано и часто играет для нас. нам это очень нравится. а я люблю рисовать. поэтому по вечерам, когда все собираются, я демонстрирую всем свои шедевры. конечно я не забыл про свою кошку. она всегда смотри со мной телевизор. но обычно она спит в моей комнате.