ПЛАН к сказу каменный цветок Бажова !не вопросы!

Гость: Гость:

Вот примерный план... 1) Какие образы занимают особое место в сказке П.П.Бажова? 2) Кем в сказке выступает Хозяйка Медной горы? Кто ей противопоставлен? 3) Роль автора в сказке Каменный цветок ?