ПЛАН к сказу каменный цветок Бажова !не вопросы!
Литература
ПЛАН к сказу каменный цветок Бажова !не вопросы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот примерный план... 1) Какие образы занимают особое место в сказке П.П.Бажова? 2) Кем в сказке выступает Хозяйка Медной горы? Кто ей противопоставлен? 3) Роль автора в сказке Каменный цветок ?
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