Самая главная суть одного любого мифа древней греции

Гость: Гость:

По принципу, практически в каждом мире, сутью является то, что нельзя противоречить богам. Но например в мире о Персефоне и Виде, там где она съела ягоды граната, суть такова:" Думать надо, что делаешь! И не доверяй каждому встречному... " Как-то так :-D