Самая главная суть одного любого мифа древней греции
Литература
Самая главная суть одного любого мифа древней греции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По принципу, практически в каждом мире, сутью является то, что нельзя противоречить богам. Но например в мире о Персефоне и Виде, там где она съела ягоды граната, суть такова:" Думать надо, что делаешь! И не доверяй каждому встречному... " Как-то так :-D
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