Сколько будет 1 4/18+5/19 Кто не понимает Одна целая четыре восемнадцатых плюс пять девятнадцатых

Математика
Сколько будет 1 4/18+5/19 Кто не понимает Одна целая четыре восемнадцатых плюс пять девятнадцатых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 4/18+5/19= общий знаменатель 342 166/342
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