Сколько будет 1 4/18+5/19 Кто не понимает Одна целая четыре восемнадцатых плюс пять девятнадцатых

Математика

Сколько будет 1 4/18+5/19 Кто не понимает Одна целая четыре восемнадцатых плюс пять девятнадцатых

Автор: Гость