Вы находитесь дома один. к вам звонит в дверь незнакомый человек и просит оставить хорошо упакрванную посылку для соседей . ваши действия?
Другие предметы
Вы находитесь дома один. к вам звонит в дверь незнакомый человек и просит оставить хорошо упакрванную посылку для соседей . ваши действия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не трогать её,ведь же она для соседей.
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Вы находитесь дома один. к вам звонит в дверь незнакомый человек и просит оставить хорошо упакрванную посылку для соседей . ваши действия?