Вы находитесь дома один. к вам звонит в дверь незнакомый человек и просит оставить хорошо упакрванную посылку для соседей . ваши действия?

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Вы находитесь дома один. к вам звонит в дверь незнакомый человек и просит оставить хорошо упакрванную посылку для соседей . ваши действия?

Автор: Гость