Раскрой скобки и поставь глаголы в нужном времени (Present Simple или Past Simple) Пожалуйста))

Английский язык
Раскрой скобки и поставь глаголы в нужном времени (Present Simple или Past Simple) Пожалуйста))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.i am not drinking; i write 2.i don't drink; i drink 3. Is doing 4.goes 6.sleeps
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