Придумайте задачу в которой находиться целое по его части:3/7 его равны 21(под это надо подогнать задачу)
Математика
Придумайте задачу в которой находиться целое по его части:3/7 его равны 21(под это надо подогнать задачу)
Ответ(ы):
Гость:
В корзинке было 21 конфеток.Миша съел 3/7 всех конфет.Сколько конфет осталось? 1)21:7*3=9(конф)Миша съел. 2)21-9=12(конф)осталось. Ответ:12 конфет осталось
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