Скласци сказыз словазлучэннями Геаграфичная карта , цикавае апавяданне

Беларуская мова
Скласци сказыз словазлучэннями Геаграфичная карта , цикавае апавяданне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На маім стале ляжала новая, цікавая геаграфічная карта. Падчас зімовых школьных вакацыяў я прачытаў вельмі цікавае апавяданне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)реши задачу.на 9 простыней в ателье изросходовали 36 метров ткани. сколько метров ??акой же ткани израсходуют на 18 простыней. 2)найди другой спо...
Ответить
Русский язык
Как пишеться слово выйдешь
Ответить
Математика
Помогите прямо сейчас #4
Ответить
Алгебра
Народ помогите пожалуйста кто в алгебре силён даю 55 баллов.
Ответить
Математика
Помогите решить!!! 1)В одном пакете 3/4 кг урюка. В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)Один шаг ребенка равен 2/5 м.Сколько шагов сделае...
Ответить