Скласци сказыз словазлучэннями Геаграфичная карта , цикавае апавяданне
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Скласци сказыз словазлучэннями Геаграфичная карта , цикавае апавяданне
Ответ(ы):
Гость:
На маім стале ляжала новая, цікавая геаграфічная карта. Падчас зімовых школьных вакацыяў я прачытаў вельмі цікавае апавяданне.
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