Помогите решить!!! 1)В одном пакете 3/4 кг урюка. В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)Один шаг ребенка равен 2/5 м.Сколько шагов сделает ребенок, пройдя расстояние, равное 100 м ?? 3)Скорость распространения звука в ...
Математика
Помогите решить!!! 1)В одном пакете 3/4 кг урюка. В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)Один шаг ребенка равен 2/5 м.Сколько шагов сделает ребенок, пройдя расстояние, равное 100 м ?? 3)Скорость распространения звука в воздухе равна 3/10 км/с, З сколько секунд распространится звук на расстоянии, равное 3 км? ПОМОГИТЕ!)))
Ответ(ы):
Гость:
6:3/4=8(пакетов) 100:2/5=250(шагов) 3:3/10=10(секунд)
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