Помогите ,напишите Сочинение - рассуждение На тему (Что значит беречь себя для уче??ия)

Русский язык
Помогите ,напишите Сочинение - рассуждение На тему (Что значит беречь себя для уче??ия)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды я подумал для чего нам учения и стал рассуждать . взял листок и начал писать плюсы и минусы.но как оказалось что минусов вообще нет.если мы не будем беречь учения то для нас это будет плохо если продавец в магазине не берёг учения то он бы не смог считать а если бы врач не учился на врача кто бы нас лечил пиши типо того
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