Просклоняйте письменно существительные четверг в единственном числе а существительные место дело во множественном обазначьте окончания (в том числе и нулевоя )

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Просклоняйте письменно существительные четверг в единственном числе а существительные место дело во множественном обазначьте окончания (в том числе и нулевоя )

Автор: Гость