Просклоняйте письменно существительные четверг в единственном числе а существительные место дело во множественном обазначьте окончания (в том числе и нулевоя )
Русский язык
Просклоняйте письменно существительные четверг в единственном числе а существительные место дело во множественном обазначьте окончания (в том числе и нулевоя )
Ответ(ы):
Гость:
ЧЕТВЕРГА ОКОНЧАНИЕ (ГА)
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