12 кг 40 г : 8 г = сколько ровно? Если можете, переведите и действие запишите в столбик!!!
Математика
12 кг 40 г : 8 г = сколько ровно? Если можете, переведите и действие запишите в столбик!!!
Ответ(ы):
Гость:
12040:8=1505 А нашли так: 12кг=12000г Плюсуешь 40г И делишь на 8
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