Помогите прямо сейчас #4
Математика
Помогите прямо сейчас #4
Ответ(ы):
Гость:
1способ)10м50см=1050см. 1050см*8=8400см=84(м) 84*1/4=21м 2способ) 8*1/4=2(рулона) осталось 2*1050=2100см=21м
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