Народ помогите пожалуйста кто в алгебре силён даю 55 баллов.

Алгебра
Народ помогите пожалуйста кто в алгебре силён даю 55 баллов.
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