Придумать 10 вопросов по рассказу Хозяйка медной горы

Литература
Придумать 10 вопросов по рассказу Хозяйка медной горы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Кто хозяйка? 2)Хозяйка чего? 3)Кому она показала свои богатства? 4)Кто был главными героями? 5)Правда это было или нет? 6)Понравилась ли вам этот рассказ? 7) Чему поучил этот рассказ? 8) Кто автор этого произведения? 9)Была ли у (имя) девушка? 10)Согласился ли он а все эти богатства?
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