Придумать 10 вопросов по рассказу Хозяйка медной горы

Гость: Гость:

1)Кто хозяйка? 2)Хозяйка чего? 3)Кому она показала свои богатства? 4)Кто был главными героями? 5)Правда это было или нет? 6)Понравилась ли вам этот рассказ? 7) Чему поучил этот рассказ? 8) Кто автор этого произведения? 9)Была ли у (имя) девушка? 10)Согласился ли он а все эти богатства?