Придумать 10 вопросов по рассказу Хозяйка медной горы
Литература
Придумать 10 вопросов по рассказу Хозяйка медной горы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Кто хозяйка? 2)Хозяйка чего? 3)Кому она показала свои богатства? 4)Кто был главными героями? 5)Правда это было или нет? 6)Понравилась ли вам этот рассказ? 7) Чему поучил этот рассказ? 8) Кто автор этого произведения? 9)Была ли у (имя) девушка? 10)Согласился ли он а все эти богатства?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дополни краткую запись к каждой задаче. Реши. Лена собрала 4 стакана малины, Варя 2 ??такана, а Саша -3 стакана. Сколько всего стаканов малины собр...
Алгебра
25 баллов! k^2ux^3=7^11 и ku^2=7^7.Чему равно kux? ^-степень.ответ должен быть из числа 7 в степени ,но в какой?
Математика