Придумать 15 словосочетаний которые характеризуют человека по месту жительства и по его характеру.
Русский язык
Придумать 15 словосочетаний которые характеризуют человека по месту жительства и по его характеру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Спокойный*житель. 2)Честный*человек. 3)Безумный*характер. 4)Школьная*тетрадь. 5)Первый*раздел. 6)Умный*мальчик. 7)Школьный*предмет. 8)Местный*житель. 9)Сложный*вопрос. 10)Новая*книга. 11)Мирный*школьник. 12)Английский*язык. 13)Внешний*вид. 14)Новая*школа. 15)Умный*учитель.
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