Просклонять числительное восемнадцать

Гость: Гость:

Именительный. есть что?восемнадцать рублей Родительный. нет чего?восемнадцати рублей Дательный. рад чему?восемнадцати рублям Винительный. вижу что?восемнадцать рублей Творительный. оплачу чем?восемнадцатью рублями Предложный. думаю о чём?о восемнадцати рублях