Просклонять числительное восемнадцать

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Просклонять числительное восемнадцать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный. есть что?восемнадцать рублей Родительный. нет чего?восемнадцати рублей Дательный. рад чему?восемнадцати рублям Винительный. вижу что?восемнадцать рублей Творительный. оплачу чем?восемнадцатью рублями Предложный. думаю о чём?о восемнадцати рублях
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