Сравни написание слов. зорька-Зорька Придумай запиши по одному предложению с каждым из этих слов.

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Сравни написание слов. зорька-Зорька Придумай запиши по одному предложению с каждым из этих слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корову в нашей деревне звали Зорька . А зори здесь тихие
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