Сравни написание слов. зорька-Зорька Придумай запиши по одному предложению с каждым из этих слов.
Русский язык
Сравни написание слов. зорька-Зорька Придумай запиши по одному предложению с каждым из этих слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корову в нашей деревне звали Зорька . А зори здесь тихие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Другие предметы
Математика
На зиму в сельской школе было заготовлено 994 кг угля. К марту осталась 1/7 всего угля. Сколько килограммов угля израсходовано школой за зиму?
Английский язык