Скласти схему «Три стани середньовічного суспильства»

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АБАТ (АБАТИСА) - настоятель (настоятелька) монастиря; походить від давньоєврейського слова «абба», тобто «батько». ЄПАРХІЯ - територіальна одиниця, яка перебуває під церковним управлінням єпископа. У католицькій церкві вживається латинський термін — діоцеза. ЄПИСКОП - (з грец. — наглядач) — християнський церковнослужитель найвищого священного чину, як правило, глава єпархії (діоцези). Єпископ мав духовну владу над священнослужителями та мирянами своєї єпархії. МЕСА- головна щоденна служба Божа в католицькій церкві.