Сума перших чотирьох членів геометричної прогресії b1=5 q =2

Алгебра
Сума перших чотирьох членів геометричної прогресії b1=5 q =2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: геометрическая прогрессия, первый член (b1) = 5, знаменатель (q) = 2. Найти: сумма первых четырех членов (S4) Решение: формула суммы первых n членов геометрической прогрессии  Sn = b1·(1-q^n)/1-q Подставляем наши значения: S4 = 5·(1-2^4)/1-2  S4 = 5·(1-16)/-1 = 5·(-15)/-1 = -75/-1 = 75. Ответ: 75.  
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