ПЕРО жар - птицы осветило поле пшеницы . жар - птица потеряла свое ПЕРО . далеко за р??кой зеленел ЛУГ. ранние весенние цветы раскрасили ЛУГ. укажите падеж выделенных существительных???????

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ПЕРО жар - птицы осветило поле пшеницы . жар - птица потеряла свое ПЕРО . далеко за р??кой зеленел ЛУГ. ранние весенние цветы раскрасили ЛУГ. укажите падеж выделенных существительных???????

Автор: Гость