ПЕРО жар - птицы осветило поле пшеницы . жар - птица потеряла свое ПЕРО . далеко за р??кой зеленел ЛУГ. ранние весенние цветы раскрасили ЛУГ. укажите падеж выделенных существительных???????

Русский язык
ПЕРО жар - птицы осветило поле пшеницы . жар - птица потеряла свое ПЕРО . далеко за р??кой зеленел ЛУГ. ранние весенние цветы раскрасили ЛУГ. укажите падеж выделенных существительных???????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перо жар-птицы (кто?что?) - им.п Потеряла Перо (кого?что?) - в.п Зеленел луг - им.п Раскрасили луг - в.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите !Подругина дочка не понимает помогите!
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста!!! Внешность Швабрина из повести Капитанская дочка!!!!!!!!!
Ответить
Алгебра
Вычислите, пожалуйста : cos0°+sin^2 45°-sin120°*cos210°+ctg(-90°)
Ответить
Русский язык
Просклонять числительное восемнадцать
Ответить
История
Скласти схему «Три стани середньовічного суспильства»
Ответить