ПЕРО жар - птицы осветило поле пшеницы . жар - птица потеряла свое ПЕРО . далеко за р??кой зеленел ЛУГ. ранние весенние цветы раскрасили ЛУГ. укажите падеж выделенных существительных???????
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ПЕРО жар - птицы осветило поле пшеницы . жар - птица потеряла свое ПЕРО . далеко за р??кой зеленел ЛУГ. ранние весенние цветы раскрасили ЛУГ. укажите падеж выделенных существительных???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перо жар-птицы (кто?что?) - им.п Потеряла Перо (кого?что?) - в.п Зеленел луг - им.п Раскрасили луг - в.п
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