Придумать 1предложение со словом щука
Русский язык
Придумать 1предложение со словом щука
Ответ(ы):
Гость:
Где моя щука! меня укусила щука.
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