Сравнение Южной Америки с Африки? Вывод:
География
Сравнение Южной Америки с Африки? Вывод:
Ответ(ы):
Гость:
в африке оччень много полезный исукопаемых кроме 3 стран в африке в африке вывод: очень многие страны Африки богаты полезными ископаемых,исключениями являются 3 страны:Эфиопия Судан Ангола
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