Пышная белая роза. В какой речи они чаще всего используются:в поэтической или разговорной? Составьте с любым словосочетание в именительном падеже, во втором-в винительном

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Пышная белая роза. В какой речи они чаще всего используются:в поэтической или разговорной? Составьте с любым словосочетание в именительном падеже, во втором-в винительном

Автор: Гость