Придумать 2 сложных предложения использую глаголы в будущем и настоящем времени...
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Придумать 2 сложных предложения использую глаголы в будущем и настоящем времени...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я готовлю кушать, потому что мама будет в ярости Я буду играть на гитаре, даже если мама не разрешает
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