СРОЧНО СОСТАВИТЬ МЕНЮ НА ДЕНЬ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ С ПЕРЕВОДОИ
Қазақ тiлi
СРОЧНО СОСТАВИТЬ МЕНЮ НА ДЕНЬ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ С ПЕРЕВОДОИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Туру 2Жуыну 3Тамак ышу 4Сабакка бару 5Уйге келу 6уй жумысын орындау 7кйыктау
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