Придумать 3 предложения с предлогами(ради, между, во время)

Русский язык
Придумать 3 предложения с предлогами(ради, между, во время)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я заступился ради подруги , между нами прошла молния я сегодня пришёл в школу воаремя
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