При перепланировкедвора решили изменить размеры спортивной площадки. первоночально она была длинной 20 метров и шириной 16м. ее увеличели в длиннуна 8 м и уменьшили в ширину на 2 м. как изменилась ее площадь

Математика

При перепланировкедвора решили изменить размеры спортивной площадки. первоночально она была длинной 20 метров и шириной 16м. ее увеличели в длиннуна 8 м и уменьшили в ширину на 2 м. как изменилась ее площадь

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