При перепланировкедвора решили изменить размеры спортивной площадки. первоночально она была длинной 20 метров и шириной 16м. ее увеличели в длиннуна 8 м и уменьшили в ширину на 2 м. как изменилась ее площадь
Математика
При перепланировкедвора решили изменить размеры спортивной площадки. первоночально она была длинной 20 метров и шириной 16м. ее увеличели в длиннуна 8 м и уменьшили в ширину на 2 м. как изменилась ее площадь
Ответ(ы):
Гость:
S1=20*16=320 м.кв.; 20+8=28 м - длина 2; 16-2=14 м - ширина 2; S2=28*14=392 м. кв.; 392-320=72 м.кв; Ответ: Площадь увеличилась на 72 м.кв.
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