Составить сложное предложения с каждым из слов: 1-белорусский 2-французский 3- зверский =^_^= Заранее огромное спасибо !!!

Русский язык
Составить сложное предложения с каждым из слов: 1-белорусский 2-французский 3- зверский =^_^= Заранее огромное спасибо !!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я так хотела купить белорусский сыр,но мне не хватило денег. Моя сестра говорит на французском языке,и я хотела бы взять у нее несколько уроков. Сегодня моего одноклассника наказали за зверское поведение, и его мама должна была прийти в школу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение летняя ночь
Ответить
Русский язык
Сочинение как кошка украла сосиски
Ответить
Математика
Из двух клубков ниток связали три шапочки. Сколько шапочек можно связать из десят?? клубков ниток?
Ответить
Русский язык
Составьте СЛОЖНОЕ предложение со словом животное. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Заранее с??асибо! ;D
Ответить
Математика
В подъезде дома 27квартир. на каждом этаже 3квартиры. на 4этажах квартиры отремонти??овали. сколько квартир осталось отремонтировать в подъезде? ре...
Ответить