Составить сложное предложения с каждым из слов: 1-белорусский 2-французский 3- зверский =^_^= Заранее огромное спасибо !!!
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Составить сложное предложения с каждым из слов: 1-белорусский 2-французский 3- зверский =^_^= Заранее огромное спасибо !!!
Ответ(ы):
Гость:
Я так хотела купить белорусский сыр,но мне не хватило денег. Моя сестра говорит на французском языке,и я хотела бы взять у нее несколько уроков. Сегодня моего одноклассника наказали за зверское поведение, и его мама должна была прийти в школу.
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