Сочинение летняя ночь

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Сочинение летняя ночь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Летом однажды я проснулся и вышел подышать,и вдруг я увидел светлячка он светился как фонарик буду кто рядом со мной засветил фонариком и издавались такие звуки будто кто то шуршал и бегал по траве потом я увидел ёжики и ежат они были со всем маленькие ручеёк шумел и получалась такая красивая песня будто кто то включил диск с песнями  да всё токи летом случаются чудеса ребята.прислушайтесь может вы услышите.
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