Сочинение летняя ночь

Гость: Гость:

Летом однажды я проснулся и вышел подышать,и вдруг я увидел светлячка он светился как фонарик буду кто рядом со мной засветил фонариком и издавались такие звуки будто кто то шуршал и бегал по траве потом я увидел ёжики и ежат они были со всем маленькие ручеёк шумел и получалась такая красивая песня будто кто то включил диск с песнями да всё токи летом случаются чудеса ребята.прислушайтесь может вы услышите.