Придумать 5 любых задач на умножение и деление без решения и записать их. ( 2 класс) ??пасибо
Математика
Придумать 5 любых задач на умножение и деление без решения и записать их. ( 2 класс) ??пасибо
Ответ(ы):
Гость:
В ларьке было 30 кг шоколадного печенья.За день купили в 2 раза меньше.Сколько кг шоколадного печенья осталось в ларьке?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравни 640400 и 640040 700100 и 701000 101000 и 11010 850500 и 805500 920001 и 920010 530000 и 503003
Русский язык