Сравни 640400 и 640040 700100 и 701000 101000 и 11010 850500 и 805500 920001 и 920010 530000 и 503003

Математика

Сравни 640400 и 640040 700100 и 701000 101000 и 11010 850500 и 805500 920001 и 920010 530000 и 503003

Автор: Гость