Сравни 640400 и 640040 700100 и 701000 101000 и 11010 850500 и 805500 920001 и 920010 530000 и 503003

Математика
Сравни 640400 и 640040 700100 и 701000 101000 и 11010 850500 и 805500 920001 и 920010 530000 и 503003
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