Придумать концовку к сказке о рыбаке и рыбке Пушкин

Гость: Гость:

Подумала, бабка и поняла, что слишком многого просила. Стала умолять старика вновь пойти к рыбке с поклоном, дабы попросить у нее прощение. И пошли они вместе кликать золотую рыбку. Приплыла к ним рыбка, молчит. Начала бабка просить прощение, и дед просил за старуху свою. Поблагодарили старики рыбку, за то, что научили уму разуму. Да и пошли с Богом. Приходят, а там изба стоит черновая и корыто новое рядом. И доживали они года свои в мире, вспоминая о рыбке золотой с благодарностью