Придумать сказку на новый лад приём один внутри другого

Гость: Гость:

Жила была муха золотое брюхо, в стразах от сваровски, и пошла она в торговый центр купить себе новый чайник Тефаль ( стары сгорел) ,шла -шла, и нашла виза -платинум!!!! Ухх хууу вскричала мушка!!!! Повезло Устрою ка я вечеринку, позову всех друзей.... итд.... далее по схеме