Придумать сказку на новый лад приём один внутри другого

Литература
Придумать сказку на новый лад приём один внутри другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была муха золотое брюхо, в стразах от сваровски, и пошла она в торговый центр купить себе новый чайник Тефаль ( стары сгорел) ,шла -шла, и нашла виза -платинум!!!! Ухх хууу вскричала мушка!!!! Повезло Устрою ка я вечеринку, позову всех друзей.... итд.... далее по схеме
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