Вычислите!!! 1/6+1/9, 2/10+6/15, 3/4+5/18, 4/210+5/140
Математика
Вычислите!!! 1/6+1/9, 2/10+6/15, 3/4+5/18, 4/210+5/140
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6+1/9=3/18+2/18=5/18 2/10+6/15=6/30+12/30=18/30=9/15=3/5 3/4+5/18=27/36+10/36=37/36=1 1/36 4/210+5/140=8/420+15/420=23/420
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
. Дана величина угла вершины ∡N равнобедренного треугольника ENG. Определи величин?? углов, прилежащих к основанию. ∡N=84° ∡E= ° ∡G= ° ...
Математика
Математика
Окружающий мир