Нужен перевод сказки MAGIK mustard часть 1

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Волшебная горчица Давным-давно в месте под названием Страна Специй, в столице этой страны на главной площади стоял дворец Перечного Горошка, где жила королева Соль со своим любимым сыном, которого звали принц Перец. Принц Перец был очень богат. У него было много еды, но больше всего он любил горчицу. Он не мог без неё жить. В бедном маленьком доме, который стоял на берегу реки рядом с мостом, жила маленькая девочка по имени Сладкая Сара. Она была другом Принца. Однажды, она пошла к Принцу Перцу. Она нашла его лежащим в кровати, так как он был болен. «Он очень болен, - сказал доктор. – Он не может есть пищу без горчицы, и мы не можем найти горчицу в магазинах». «Нет горчицы? – сказала Сара. – Я не верю этому. В нашей стране Специй много горчицы». «Но это не та горчица, - сказала Королева. – Это должна быть волшебная горчица. И кто-то украл все семена этой горчицы у Принца. Мы сообщили полиции, но они не могут найти семена. Мы думаем, что это ведьма Уксус украла их. Она не будет ни с кем разговаривать, кроме как с милыми маленькими девочками». Внезапно доктор посмотрел на Сару. «Почему? – сказал он. – Ты милая маленькая девочка. Ты поможешь нам?» «Конечно, помогу, – сказала Сара. – Но где живёт ведьма? Как мне туда добраться?» «Она живёт вместе со своим котом по имени Полночь в замке, который находится в горах, – ответила Королева. – Ты можешь добраться туда на самолёте или на поезде, но тебе придётся идти пешком. Для начала, найди волшебную дорогу к горам». «Я уверена, что найду её. До свидания!» - сказала Сара и покинула дворец. Возле дворца она увидела такси. «Такси! Такси! – закричала Сара. – Поехали быстрее! Я тороплюсь!» «Куда?» – спросил водитель, когда открыл дверь и пригласил Сару садиться. «В аэропорт», был ответ. Они добрались за 10 минут. Сара купила билет. Так как у неё не было багажа, очень скоро она уже была на самолёте в голубых небесах. я не знаю то это или нет )