. Дана величина угла вершины ∡N равнобедренного треугольника ENG. Определи величин?? углов, прилежащих к основанию. ∡N=84° ∡E= ° ∡G= ° 2. Величина одного из прилежащих к основанию углов равнобедренного треугольника — 11°....

Геометрия

. Дана величина угла вершины ∡N равнобедренного треугольника ENG. Определи величин?? углов, прилежащих к основанию. ∡N=84° ∡E= ° ∡G= ° 2. Величина одного из прилежащих к основанию углов равнобедренного треугольника — 11°. Определи величину угла вершины этого треугольника.

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