. Дана величина угла вершины ∡N равнобедренного треугольника ENG. Определи величин?? углов, прилежащих к основанию. ∡N=84° ∡E= ° ∡G= ° 2. Величина одного из прилежащих к основанию углов равнобедренного треугольника — 11°....

Геометрия
. Дана величина угла вершины ∡N равнобедренного треугольника ENG. Определи величин?? углов, прилежащих к основанию. ∡N=84° ∡E= ° ∡G= ° 2. Величина одного из прилежащих к основанию углов равнобедренного треугольника — 11°. Определи величину угла вершины этого треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сумма углов треуг. = 180 гр. x+x+84=180 отсюда углы E, G =482) 11+11+x=180 этот угол будет равен 158

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