Примеры научного доказательства происхождения человека от животного

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Ну то что Ч.Дарвин убедительно доказал родство человека с человекообразными обезьянами и высказал принципиально важное положение: ни одна из ныне живущих обезьян не может считаться предком человека, а представляет собой как бы его «двоюродного брата». Учитывая, систематическое положение рода Человека и изучив черты сходства человека с животными можно сделать вывод о его происхождении. Современная биологическая наука располагает рядом доказательств, указывающих на происхождение человека от животных. Вот доказательства происхождения человека от животных, которые мы уже получили от ученых: Физиологические – принципиальное сходство процессов, протекающих в организмах человека и животных; Эмбриологические – сходные этапы зародышевого развития и человека и животных; Палеонтологические – находки останков древних человекоподобных существ; Биохимические – сходство химического состава внутриклеточной среды у человека и животных; Сравнительно – анатомические – единый план строения тел человека и животных, наличие у человека рудиментов и атавизмов; Генетические – сходство количества хромосом у человека и человекообразных обезьян. Надеюсь я тебе помогла